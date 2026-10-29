Intervistato dai canali ufficiali del Sassuolo, l'attaccante Sebastiano Esposito parla così del suo momento: "Sassuolo mi è sempre piaciuto, tra le diverse possibilità proposte dal mio procuratore non ho avuto duibbi. Dopo un'estate definita "turbolenta" e anni non sempre lineari, volevo un ambiente nel quale potermi stabilizzare, per consacrarmi in Serie A, per cercare di conquistare anche la Nazionale e ce l'ho fatta molto rapidamente. E' stata una scelta facile per me".

Sulla chiamata dell'Inter: "È stata un'emozione unica, arrivare ad Interello per me era come andare ad un parco giochi. Un salto grande, anche se eravamo tutti e tre piccoli, bello ma difficile. Dal Brescia all'Inter non è un passaggio facile, a quel punto devi provare sempre a vincere le partite. E' stato uno step importante per noi, ci ha fatto capire cos'è il calcio e i sacrifici che erano necessari fare. L'esordio in Champions? Sono un incosciente e questo è un pregio, forse non ho neanche ancora realizzato".