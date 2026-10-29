E' praticamente certo che Cristian Chivu farà dei cambiamenti di formazione tra Venezia-Inter e Milan-Inter. Ci sono però delle defezioni a causa delle quali, per esempio, sarà complicato pensare di rinunciare a Diouf. "Con questi altri 86 nelle gambe prima di lasciare il posto a Spence, il francese arriverà al derby con 473 minuti complessivi, recuperi esclusi: quasi otto ore di gioco in diciannove giorni", ricorda La Gazzetta dello Sport.

Per quel che riguarda l'attacco, "Bonny era alla seconda da titolare in stagione, ma sabato tornerà a sedersi nella notte più importante. Adesso l'obiettivo di Chivu sarà rimettere in sesto Pio, in calo non solo per questa influenza dispettosa: l'ultimo gol nerazzurro di Esposito risale a metà settembre contro l'Udinese e, dopo le scintille in Nazionale, l'arretramento di posizione è stato evidente. Ha contribuito anche l'equilibrio psicologico perché la morte del nonno "Turiello" lo ha molto provato. Con altri due giorni di allenamenti addosso, si riconnetterà con Thuram per cercare il primo gol della vita al Diavolo".