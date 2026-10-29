L'azione del gol con cui l'Inter ha sbloccato il risultato a Venezia nasce da un fallo di Carlos Augusto su Simon Sohm non visto da Luca Pairetto e dal VAR. A dirlo è Paolo Di Canio, nello studio di 'Sky Calcio Club': "Carlos Augusto non tocca il pallone, impedisce all'avversario di andare sulla palla prendendogli lo stinco. Detto questo, all''Inter non sono stati assegnati due rigori, uno col Bologna e uno con la Fiorentina. E' una vergogna, una cosa clamorosa".