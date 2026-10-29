Giampaolo Pazzini, ospite a Pressing nella serata di ieri, commenta la gara tra Venezia e Inter dando delle attenuanti per la prestazione complicata in laguna. Per l'ex attaccante quella di ieri è stata "una partita un po' fortunata, contro un ottimo Venezia che soprattutto nel primo tempo ha avuto tante occasioni. Bravissimo Provedel. Ma in una stagione possono capitare queste partite e le puoi portare a casa in maniera un po' sporca".
Tra i temi, quello del portiere. "Provedel titolare nel derby? Per me sì, perché il portiere è tra i pochi ruoli che devono avere continuità", risponde lo stesso Pazzini.
Sezione: Copertina / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 08:42
Autore: Antonio Di Chiara
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Giovedì 29 ott
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Mercoledì 28 ott
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- 21:05 Chivu a Sky: "L'abbiamo vinta anche con un po' di fortuna, siamo un po' stanchi ma daremo tutto nel derby"
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- 20:46 Diouf a Sky: "Non era facile contro il Venezia ma dobbiamo vincere sempre, ora il derby"
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