Giampaolo Pazzini, ospite a Pressing nella serata di ieri, commenta la gara tra Venezia e Inter dando delle attenuanti per la prestazione complicata in laguna. Per l'ex attaccante quella di ieri è stata "una partita un po' fortunata, contro un ottimo Venezia che soprattutto nel primo tempo ha avuto tante occasioni. Bravissimo Provedel. Ma in una stagione possono capitare queste partite e le puoi portare a casa in maniera un po' sporca".

Tra i temi, quello del portiere. "Provedel titolare nel derby? Per me sì, perché il portiere è tra i pochi ruoli che devono avere continuità", risponde lo stesso Pazzini.