Nelle pagelle di Tuttosport su Venezia-Inter, il migliore nell'Inter è Provedel (7,5), "provvidenziale con i suoi interventi". Solo 5,5 per Bisseck, svagato, strappa invece la sufficienza Akanji che "argina meglio l’esuberanza fisica dell'avversario" e Bastoni, per il quale "stavolta da centrale non ci sono troppi appunti da fargli". Sale a 6,5 Carlos Augusto: "Com’è o come non è il suo nome salta sempre fuori tra quelli decisivi: la spizzata di testa che causa il 2-0 è opera sua".

Condivide il voto con Diouf, "uno dei pochi interisti a riuscire ad aprire la (molto) arcigna difesa del Venezia". Da 5,5, invece, la prova di Sucic, che "si ritrova all’improvviso con la spia della benzina accesa". Sufficiente Barella al suo posto, "più dentro il vivo del gioco e più bravo nel verticalizzare". Voto 5 a Stankovic, "combina poco". Meglio Calhanoglu (6), "la sua esperienza si fa sentire sempre", così come Zielinski, che "comincia ad avere il ritmo dei giorni migliori". Sufficiente anche Dimarco, "grandi corse avanti e indietro che gli tolgono un po’ di lucidità sotto porta".

In attacco 5 a Bonny, "la mollezza con la quale Angi si muove in area proprio non va bene". Promossi Thuram (6,5), "il primo gol dell’Inter nasce da una sua iniziativa", ma anche Esposito, che "aiuta a scardinare la difesa del Venezia: ci voleva". Non giudicabile Spence, 6,5 a Chivu, autore di "una partenza da record nonostante ora l’Inter sembri avere un filo di fatica: il derby dirà". Nel Venezia 6,5 a Filip Stankovic.