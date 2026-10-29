Cristiano Ronaldo è stato eletto Ballon d'Or of all time, ovvero il miglior vincitore del Pallone d'Oro di France Football di sempre. Il portoghese ha ricevuto la maggioranza delle preferenze dai tifosi che hanno partecipato al sondaggio lanciato online dal periodico francese (erano consentiti voti multipli a un euro ciascuno). Tra i numerosi voti registrati, 5.009 persone hanno votato più di una volta; 44 persone hanno votato tra 10 e 26 volte; 300 persone hanno votato tra 5 e 9 volte; 4.665 persone hanno votato tra 2 e 4 volte.

CR7 si è classificato al primo posto grazie al riconoscimento vinto nel 2008, piazzandosi davanti alla versione di Lionel Messi del 2012. I due hanno monopolizzato la top 10 e non solo. Il primo giocatore diverso dal duo è Ronaldo il Fenomeno, al tredicesimo posto, per il premio vinto nel 2002.

"Il calcio appartiene ai tifosi! Grazie a tutti i fan del mondo, il Pallone d'Oro di tutti i tempi è anche vostro", ha commentato l'attaccante dell'Al-Nassr su Instagram.