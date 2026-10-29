Carlos Augusto ritrova la Nazionale. Il ct del Brasile Carlo Ancelotti ha diramato oggi la lista dei convocati per le sfide contro Giappone e Singapore che chiuderanno il 2026. Le ottime prestazioni con l’Inter hanno convinto il tecnico italiano a dare fiducia all’esterno, che nelle scorse settimane aveva dichiarato a più riprese di puntare alla convocazione. Ecco la lista nel dettaglio.

Estes são os convocados para fechar 2026! 🇧🇷 Japão e Singapura, aí vamos nós ✈️ #BateNoPeito https://t.co/jOPiBkEB56 — brasil (@CBF_Futebol) October 29, 2026