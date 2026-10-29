L'ultima gara prima della sosta per le nazionali l'Inter la giocherà contro il Como. Ma non ci sarà Moise Kean, come evidenziato dalla società lariana in una nota stampa ufficiale: "Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro".
Sezione: Il resto della A / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 19:50
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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