Il derby di Milano arriva anche nel mondo di Pokémon Pokopia. In vista della sfida tra Milan e Inter, in programma il 31 ottobre, alcuni membri della community italiana hanno realizzato una suggestiva ricostruzione dello stadio Giuseppe Meazza, all’interno del nuovo simulatore di vita Pokémon per Nintendo Switch 2. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il content creator Gidano, nome d’arte di Ilias Cocchi Pontalti, e la community Animal Crossing Life, con il supporto di Pokémon Millennium. Sfruttando le possibilità di personalizzazione offerte dal gioco, i partecipanti hanno riprodotto il terreno di gioco e gli spalti del celebre impianto milanese, trasferendo una delle rivalità più accese del calcio italiano in un universo virtuale.

Dai monumenti italiani all’Autodromo di Monza

La ricostruzione di San Siro si inserisce in un percorso già ricco di progetti dedicati ai luoghi simbolo dell’Italia. La community si è infatti cimentata nella riproduzione di monumenti celebri come il Colosseo, il Ponte di Rialto e il Tempio della Concordia. Tra le creazioni figura anche l’Autodromo Nazionale di Monza, emblema della passione italiana per i grandi eventi sportivi. Con l’aggiunta dello stadio milanese, Pokémon Pokopia amplia così la raccolta di ambientazioni ispirate al mondo reale, confermandosi uno spazio in cui possono incontrarsi passioni diverse.