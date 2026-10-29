Due autoreti negli ultimi minuti di match consentono all'Inter di ottenere i 3 punti a Venezia e restare in vetta alla classifica assieme alla Lazio, con il derby già nel mirino.

Un turno infrasettimanale di sofferenza per Chivu, ma non solo: vince soffrendo la Roma e vince soffrendo il Como, mentre cadono rovinosamente Milan e Juventus.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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