Bocciatura per l'arbitro Pairetto dopo la gara di ieri tra Venezia e Inter. Una direzione "piena di errori e pasticci", secondo il Corriere dello Sport. "Un arbitro (internazionale, eh?) che si dimentica di fare l’annuncio dopo la rete annullata per offside di Lauberbach, meriterebbe di restare a casa. Invece, vedrete, il cerchio magico colpirà ancora".

"Grave l’errore sul contatto Carlos Augusto-Sohm sulla rete dello 0-1 - si legge - Carlos Augusto piomba su Sohm, fianco e gamba sinistra sul destro dell’avversario. Avesse pure sfiorato il pallone, lo stesso resta lì: Pairetto fa proseguire, il VAR (figuriamoci) muto, ormai si arbitra a piacimento". Sul gol annullato al Venezia nel primo tempo, "il fuorigioco di Lauberbach è davvero una questione di millimetri. Appena più netto quello di Adams (oltre Bastoni) servito da Yeboah". Per quel che riguarda il contatto tra Bisseck e Lauberbach, invece, "possibile che Pairetto abbia valutato la poca intensità dell’intervento, in testa anche l’episodio su Sucic, e fa proseguire". Il croato va "giù in area del Venezia, contatto (e non un calcio) sul piede destro da parte di Helgason, tocco che sembra leggero per gli standard attuali. Non si fischiano i falli veri...".