I voti dell'Inter che vince a Venezia, sulla Gazzetta dello Sport, non sembrano tanto quelli di una squadra che ha vinto la partita. Si salva con la sufficienza Cristian Chivu, che "al primo tempo orribile reagisce con tre cambi tutti insieme: mai successo da quando è all'Inter". Il migliore? Carlos Augusto, voto 7. "Insostituibile, manda in porta Bonny, spingola nelle rincorse, contrastando Sohm sull'azione dello 0-1. E vince 7 duelli aerei, come sul secondo autogol". Male, invece, Bisseck (5, scomposto nelle chiusure e distratto nei passaggi).

Un altro 7 lo prende Provedel, "salvifico". Non va benissimo Bastoni col suo 5,5, "tardivo nei recuperi, ad esempio in occasione della traversa di Lauberbach". L'altalena continua a centrocampo, con il 6 a Diouf, "vispo a differenza di altri", e il doppio 5 a Sucic ("primo tempo spento dentro a un periodo grigio") e Stankovic ("non ha abbastanza ritmo e sulle ripartenze del Venezia non è reattivo"). Sufficiente Zielinski, "dopo l'intervallo sale di tono", ma non Dimarco, da 5,5, "viaggia ancora a rendimento ridotto".

La differenza la fa ancora Thuram (7), "nella mediocrità produce spunti", cosa che non riesce a Bonny (5), "il suo unico squillo è un inserimento che sbatte su Filip Stankovic". Dalla panchina 6 ad Akanji ("perde qualche pallone ma non crolla"), Barella ("tesse con cura la tela del primo gol") ed Esposito ("non è al top ma lotta") mentre Calhanoglu è da 6,5 perché "con la sua regia è un'Inter più spigliata" ed è suo il corner dello 0-2. Senza voto Spence, nel Venezia brillano Helgason e Adams entrambi con un 7, Sufficiente Filip Stankovic.