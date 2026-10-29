Il presidente del Milan Paolo Scaroni è presente oggi al Castello Sforzesco dove continuerà la serata di festa per il lancio del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter. Il numero uno rossonero ha raccontato così la lunga marcia che ha portato all'annuncio oggi del nuovo 'Generali Stadium': "Io un po' il progetto lo avevo già visto eh... Ci lavoro dal 2017, sembra sufficiente? Una cosa rapida e veloce, veloce (ride, ndr): mi dà una grande soddisfazione. Nessuna soddisfazione più grande di vincere un Derby è proprio così, l'ultimo lo abbiamo anche vinto: sono sempre fiducioso. Amorim mi piace"