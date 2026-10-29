Intervistato da SportMediaset, Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato così in vista del derby: "E' una sconfitta dura per noi, soprattutto perchè arriva a pochi giorni da una sfida importante come quella contro l'Inter. Ora però dobbiamo essere bravi a rialzarci subito perchè sabato arriva presto. Eravamo partiti bene stasera, credo che in campionato finora abbiamo fatto bene. L'autogol improvviso ci ha innervosito, eravamo troppo frettolosi e non siamo più riusciti a riprendere in mano la partita. Nel finale abbiamo fatto mae e la sconfitta è stata giusta".