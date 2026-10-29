Una coincidenza e nulla più, a cui però ci si può aggrappare valutando l'insieme del campionato. Praticamente un anno fa, esattamente il 2 novembre, l'Inter giocò al Bentegodi di Verona contro gli scaligeri (sempre di pomeriggio) una partita che, gettando l'occhio alla classifica, si rivelò più complicata del previsto. Dopo il bellissimo gol di Piotr Zielinski, a cui rispose Giovane, alla squadra di Cristian Chivu servì un'autorete di Martin Frese nei minuti di recupero per avere la meglio dei gialloblu e portare a casa un successo sofferto e non meritatissimo, vista anche la prestazione.

Corsi e ricorsi

Corsi e ricorsi. Ieri nel tardo pomeriggio, sempre in terra veneta, si è visto un remake leggermente rivisitato. L'Inter soffre, non gioca una gran partita ma alla fine porta a casa l'intero bottino nel finale grazie non a uno, ma a ben due autogol. Puro autolesionismo per i padroni di casa cjhe avrebbero meritato di più. Gli scaramantici e gli amanti della cabala nerazzurri potranno festeggiare ben oltre questi faticosi 3 punti, perché alla fine arriverà il 21esimo Scudetto. Meno entusiasmo invece sponda veneziana: il Verona la scorsa stagione retrocesse in Serie B e al momento la classifica non aiuta i lagunari a ipotizzare che per loro andrà diversamente...