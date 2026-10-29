L'Inter si presenterà al derby di Milano di sabato sera con un vantaggio di sette punti sul Milan dopo aver fatto il pieno di punti a Venezia. Ieri sera, mentre i rossoneri cadevano in casa sotto i colpi del Bologna di Raffaele Palladino, incassando  la prima sconfitta in campionato, i campioni d'Italia riuscivano a spuntarla al Penzo, con un assist della dea bendata, grazie a due autogol al termine di una prestazione insufficiente, come sottolineato da Cristian Chivu. Il 2-0 finale, alla luce di quanto detto sopra, vale forse ancora di più ed ha strappato gli applausi anche del vice presidente, Javier Zanetti, che su Instagram ha voluto battere le mani ai nerazzurri per il successo ottenuto in laguna. 

Sezione: Focus / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 13:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.