Il 6-0 patito dall'Inter femminile in casa del Lione in Champions League ha messo a nudo la differenza tra il campionato italiano e le formazioni di alto livello in Europa, come quella francese. “Queste partite - afferma il tecnico delle nerazzurre, David Sassarini - insegnano e fanno capire qual è il livello più alto: loro sono una squadra fortissima, che ha vinto otto Champions League, che ha sempre segnato sei o sette gol a partita nel suo campionato. Era un impegno complicatissimo, nel primo tempo abbiamo il rammarico di aver preso gol negli ultimi venti secondi. Quando hanno fatto i cambi hanno inserito ulteriore forza e pericolosità, bisognava essere impeccabili. Abbiamo avuto poco palleggio, e siamo stati costretti a fare tanta fase difensiva e di non possesso. È molto importante avere la possibilità di ruotare le nostre calciatrici, ci mancano delle giocatrici importanti e ora ci troviamo a limare qualche rotazione, ci sono ragazze che stanno giocando tanti minuti e bisogna avere l'attenzione giusta per cercare di preservarle. Ora c'è la Lazio, serve riposare domani e rimettere la testa sul campionato".

Al termine della gara parlano anche le protagonista, partendo da Brittany Raphino. “Coach Sassarini ci chiede sempre di lavorare duramente in allenamento, specialmente quando l'avversario è difficile come oggi: è importante mantenere sempre lo stesso atteggiamento. Mi sto adattando bene, la squadra è buona così come lo staff tecnico: serve tanta energia, so quello che il coach vuole da me. Contro la Lazio servirà essere consapevoli della nostra forza, possiamo dominare ogni partita: con la Lazio non sarà diverso, ci proveremo come sempre”.

“È stato bello giocare in uno stadio del genere con anche tanta gente ad assistere - afferma invece Samantha van Diemen -: penso che ci abbia dato anche una pressione diversa dal solito. Dobbiamo imparare da questa partita: l'unica cosa che possiamo fare ora è reagire. Da quando ho iniziato a giocare sono stata una centrale di difesa, ma se posso aiutare la squadra da terzino allora lo faccio con gioia, so adattarmi alle richieste dell'allenatore. Questo risultato fa male, ma dobbiamo rialzarci: tra pochi giorni c'è la Lazio, ora dobbiamo recuperare al meglio, tornare a Milano e iniziare a fare meglio”

“Era importante dare tutto ciò che avevo per la squadra anche difensivamente, abbiamo provato a opporci a loro ed evitare di prendere alcuni gol, ma dobbiamo migliorare - conclude Marie Detruyer -. Questa è stata una partita dura contro una delle squadre migliori del mondo: affrontarle è anche un privilegio, possiamo imparare molto da loro, come giocano, come si muovono e come difendono. è bello giocare queste partite ma dobbiamo migliorare e fare di più. Ciò che possiamo prendere da loro però cercheremo di farlo fruttare. Contro la Lazio sarà una partita importante, dovremo dimenticare questa partita prendendo solo il buono, per poi dare tutto contro la Lazio e giocare come sappiamo, divertendoci per ottenere un buon risultato”