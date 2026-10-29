In questi minuti, al Castello Sforzesco di Milano, è in corso la presentazione alla stampa del progetto del nuovo San Siro. Un evento al quale sono presenti, tra gli altri, il presidente Giuseppe Marotta e Katherine Ralph di Oaktree, in rappresentanza dell'Inter. La delegazione rossonera, invece, è composta dal presidente Paolo Scaroni, dal Chief Revenue Officer Maikel Oettle e dalla Chief Brand Officer Francesca Montini.