Parlando al podcast Colpi da maestro', il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato dello Scudetto conquistato dopo la lotta serrata con l'Inter: "Come un sogno, in un anno tosto e ricco di difficoltà. Quando sei lì non pensi mai di potercela davvero fare. Noi pareggiamo a Parma, Inter e Lazio pareggiano, giochiamo l'ultima giornata di venerdì: la mattina prendo la macchina e vado al centro sportivo per la rifinitura. Mentre vado, vedo le bandiere in città e lì forse ho realizzato che stavamo davvero per vincere lo Scudetto. Al mio primo anno, penso irripetibile". Le parole riprese da TMW.