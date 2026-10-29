Naturalmente soddisfatto della netta vittoria contro l'Inter Women, Jonatan Giráldez ha comunque lamentato gli errori tecnici, particolarmente evidenti nel primo tempo. L'allenatore dell'OL Lione, nel post-match, si è però detto contento di vedere la sua squadra correggere il tiro nella ripresa.

Sei soddisfatto sia del risultato (6-0) che della prestazione?

"Sì, soddisfatto. È vero che nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, costruendo l'azione e individuando i nostri punti di forza. Però, nel primo tempo, il nostro gioco negli ultimi metri non è stato al massimo livello. Nel secondo tempo, invece, credo che abbiamo sfruttato al meglio i nostri punti di forza, soprattutto sulla fascia sinistra. Siamo stati anche migliori negli ultimi metri rispetto al primo tempo. In fase difensiva, credo che l'energia e l'intensità della nostra difesa nel secondo tempo siano state migliori rispetto al primo. Ma nel complesso, mi piace molto l'ambizione di questa squadra di segnare più gol. Dovremmo essere soddisfatti perché segnare sei gol contro una squadra imbattuta in questa stagione è un vero merito per la squadra".

Cosa è andato storto in quegli ultimi metri? Troppa fretta?

"Sì. I nostri passaggi finali, che di solito eseguiamo bene, non sono stati all'altezza. La cosa più importante in queste situazioni è la grinta, a volte una battaglia mentale. Ho parlato con le giocatrici nell'intervallo perché è più facile individuare i vantaggi insieme. La squadra ha reagito bene da questo punto di vista. Abbiamo trovato spesso la posizione di Selma (Bacha, ndr) perché l'ala destra pressava molto Wendie (Renard, ndr), lasciando a Selma più spazio. Ma negli ultimi metri, a volte non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Anche per questo è positivo quando entrano giocatrici che danno il loro contributo. Vicki (Becho, ndr) ha contribuito segnando tre gol, e Ada (Hegerberg, ndr) e Inès (Benyahia, ndr) hanno mantenuto l'energia difensiva-offensiva per creare più occasioni".

Quando si parla di Vicki Becho, è questo che ci aspettiamo da una giocatrice che entra dalla panchina?

"Sì. A volte inizia le partite da titolare, altre volte, come stasera (ieri, ndr), entra dalla panchina. Ma è una giocatrice eccezionale perché può ricoprire diverse posizioni, con ruoli diversi. Può giocare sull'ala destra o sull'ala sinistra, può giocare anche all'interno. Quando è entrata, ha giocato più centralmente, poi ha giocato più sull'ala. È una giocatrice eccezionale perché è migliorata anche in fase difensiva. Si è meritata il premio di migliore in campo perché ha disputato una mezz'ora di altissimo livello".