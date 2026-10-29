L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha fornito sui propri canali social l'analisi dell'episodio del gol dell'1-0 dell'Inter a Venezia che ha per protagonisti Carlos Augusto e Sohm.

"Se fosse fallo saremmo all’interno dell’APP, cioè l’azione d’attacco che porta alla rete ed è per questo motivo che il Venezia protesta. A mio giudizio intervenire in APP rappresenta il massimo grado di incidenza del VAR sulla partita - afferma Calvarese. -. E il fallo deve essere certo al 100% per un intervento del VAR in questi casi. Carlos Augusto inizialmente compie un salto, ma struscia il polpaccio di Sohm poco prima di prendere il pallone. Può essere ritenuto un contatto falloso dall’arbitro sul terreno di gioco, ma per me in questo caso non è sufficiente per portare l’arbitro a una on field review per annullare la rete”.