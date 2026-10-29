Abu Dhabi Sport ha dedicato un video alla presentazione del derby di Milano di sabato. Tra i nerazzurri c’è Marcus Thuram che spiega il derby a Djed Spence, arrivato a Milano durante il mercato estivo: “Il giorno del derby è come lo raccontano?”, chiede Spence. Il francese gli risponde: “È ancora più folle, non riesci nemmeno a sentire i compagni in campo. I tifosi giocano accanto a noi per 90 minuti. Sentirai solo la loro voce. Quando segni? No, molto prima del fischio d’inizio”, spiega Thuram al compagno.

Sezione: Focus / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 18:38
Autore: Ludovica Ferrante
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