Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha analizzato così le gare di Serie A giocate in questi giorni: "La Lazio? Gattuso ha fatto un lavoro pazzesco, dando credibilità a giocatori che lo scorso anno erano a spasso. Ha alzato i ritmi, ha usato la meritocrazia, si è messo in discussione. Ha avuto la mentalità di dire che doveva ricominciare. La Lazio è prima ma con una confusione societaria pazzesca. C'è Fabiani che in queste circostanze poi è un fuoriclasse, lui e Gattuso sono due fuoriclasse. Se vediamo la Juve di Sarri, di Pirlo, è un ambiente che fa fatica a recepire certe cose. Forse quello che Spalletti vuole costruire deve essere bravo a capire che non può farlo".

Sull'Inter: "Sono partite che ti pesano, quando l'Inter accelera è impressionante. E' vero, ieri non ha fatto vedere nulla. Bisogna dare merito al Venezia, che anche quando c'era Stroppa non meritava l'ultimo posto, l'hanno condannata gli episodi. E' chiaro che Nicola ha dato più solidità, ma le qualità dell'Inter sono diverse. Sono quelle partite sporche che ti danno dei segnali. E' questo quello che fa una grande squadra, che porta a casa le partite sporche. La cosa che vedo è che c'è consapevolezza della propria forza. Lì poi subentra la presunzione e devi evitarla".