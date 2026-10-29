Ivan Provedel è stato uno dei protagonisti di Venezia-Inter, gara vinta 2-0 dalla co-capolista della Serie A con una doppia autorete, racchiusa in tre minuti tra il 35' e il 37' del secondo tempo.

"Le squadre contro di noi fanno la partita della vita, ti aspettano, aspettano magari un'imprecisione - afferma Provedel a La Domenica Sportiva - Ne siamo consapevoli, non è facile e proprio per questo si può vincere anche negli ultimi 10'. Derby a +7? I punti non ci interessano, pensiamo gara per gara per vincere. Il derby porterà ancora più motivazioni ma conta vincere".