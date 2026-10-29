Le sensazioni negative filtrate subito dopo l'infortunio accusato ieri, a Monza, da Stanislav Lobotka sono state confermate oggi dagli esami a cui è stato sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital. Il centrocampista slovacco del Napoli ha riportato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. "Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge in calce al comunicato del club partenopeo. 

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 16:57
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.