Le sensazioni negative filtrate subito dopo l'infortunio accusato ieri, a Monza, da Stanislav Lobotka sono state confermate oggi dagli esami a cui è stato sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital. Il centrocampista slovacco del Napoli ha riportato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. "Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge in calce al comunicato del club partenopeo.