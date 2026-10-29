All'indomani della vittoria pesantissima ottenuta dall'Inter a Venezia, dopo una prestazione decisamente poco brillante, oggi Cristian Chivu ha diretto il classico allenamento post-partita: chi ha giocato ha fatto scarico, mentre l'altra parte del gruppo non scesa in campo al Penzo ha svolto una seduta normale. A parte hanno lavorato i cinque infortunati - Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Curtis Jones, John Stones e Luis Henrique - che, come confermato ieri dal tecnico nerazzurro, non saranno a disposizione per il derby di Milano contro il Milan di sabato sera. Lo riporta Sky Sport.