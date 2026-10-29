Ciccio Graziani, tra gli ospiti fissi de La Domenica Sportiva, va controtendenza rispetto alle valutazioni che emergono dallo studio riguardo al contatto tra Carlos Augusto e Sohm che porta all'azione del primo gol interista a Venezia.

"Non sono più falli questi. Una volta era fallo. Quanti ne abbiamo visti quest'anno? La Fiorentina ci ha preso gol - afferma Graziani -. Non li fischiano più. Giusto o sbagliato lo si vedrà. Certi falli, soprattutto in mezzo al campo, non li fischiano più. Abituiamoci. Per me non è incompetenza, è una condotta. Si sono messi in testa che questa situazione non va più attenzionata. Anche per me è fallo, ma non ci dobbiamo più stupire".