Dopo l'addio di Piero Ausilio, che qualche settimana fa ha lasciato l'Inter dopo 28 anni, l'Inter ha promosso nel ruolo di direttore sportivo Dario Baccin. La riorganizzazione adesso prosegue con un nuovo incarico, il vice diesse che affiancherà proprio Baccin: si tratta di Simone Lo Schiavo, nelle ultime due stagioni al Palermo ma anche ex dirigente di Salernitana, Roma e Vibonese, tappe professionali che gli hanno permesso di accumulare esperienze in varie categorie del calcio italiano. Lo rende noto Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito.

A Palermo

Per diversi anni vice di Morgan De Sanctis, a seguire Lo Schiavo ha lavorato vicino a Carlo Osti dalla scorsa stagione contribuendo alla costruzione del Palermo attualmente capolista in Serie B, guidato da Filippo Inzaghi. Nelle scorse ore ha risolto il proprio contratto con la società rosanero e la prossima settimana incontrerà l'Inter per definire tutti i dettagli dell'accordo.