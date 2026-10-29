Il nuovo stadio di Inter e Milan porterà il nome di Generali. Il gruppo assicurativo italiano sarà il naming partner dell'impianto destinato a sorgere nell'area di San Siro e a diventare la futura casa dei due club milanesi. Un accordo commerciale di grande rilievo, destinato a contribuire alla valorizzazione economica della nuova struttura.

Le cifre dell'accordo

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'intesa tra le parti avrà una durata di 25 anni, per un valore complessivo di 650 milioni di euro. Il contratto garantirà quindi ricavi medi pari a 26 milioni di euro all'anno, legati ai diritti di denominazione del nuovo impianto. Si tratta di un'operazione di particolare importanza per il mercato italiano, che colloca l'accordo tra le sponsorizzazioni più significative nel panorama europeo degli stadi calcistici. Per Inter e Milan, la partnership rappresenta una fonte di entrate di lungo periodo, utile a sostenere la sostenibilità economica del progetto e a rafforzare le prospettive commerciali della futura infrastruttura.

Il nuovo stadio offrirà infatti ulteriori opportunità di sviluppo attraverso sponsorizzazioni, servizi di hospitality, organizzazione di eventi e valorizzazione degli spazi. L'obiettivo dei due club è ampliare i ricavi e ridurre il divario con le principali società europee, che possono contare su impianti moderni e maggiormente redditizi.

La presenza di entrambe le squadre garantirà inoltre a Generali una visibilità costante, grazie alle partite casalinghe di Inter e Milan e agli altri eventi ospitati nella struttura. Il naming rights diventa così uno degli elementi centrali della strategia commerciale legata alla realizzazione del nuovo San Siro.

Il confronto con l'Allianz Stadium della Juventus

Il confronto più interessante sul mercato italiano è quello con l’Allianz Stadium della Juventus, il primo grande impianto di proprietà di un club di Serie A ad aver legato stabilmente la propria denominazione a uno sponsor commerciale. La partnership tra Juventus e Allianz è stata ulteriormente rafforzata nel febbraio 2020, quando il club bianconero ha annunciato un accordo dal valore complessivo di 103,1 milioni di euro, che ha previsto l’estensione dei naming rights dello stadio dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2030. L’intesa comprende anche la presenza del marchio Allianz sull’abbigliamento di allenamento della prima squadra e alcuni diritti di sponsorizzazione relativi al settore femminile.

Il corrispettivo complessivo, distribuito nell’arco dei dieci anni della partnership ampliata, equivale a circa 10,3 milioni di euro a stagione. Si tratta tuttavia di un valore che non può essere attribuito interamente alla denominazione dello stadio, considerando la presenza degli ulteriori diritti commerciali. Per i soli naming rights, le stime si collocano indicativamente tra 7 e 10 milioni di euro annui, senza che sia disponibile una ripartizione ufficiale. Rispetto al valore medio della partnership tra Juventus e Allianz, i 26 milioni annui previsti dall’accordo tra Generali e Inter e Milan rappresentano un importo circa due volte e mezzo superiore. Un divario che evidenzia la crescita del valore commerciale attribuito agli impianti di nuova generazione, pur tenendo conto delle differenze nel perimetro e nella durata dei rispettivi contratti.