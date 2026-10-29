All'indomani della serata da incubo di San Siro, dove è arrivata la prima sconfitta in questo campionato per mano del Bologna, il Milan può quantomeno abbozzare un sorriso per i recuperi di tre giocatori chiave in vista del derby di Milano contro l'Inter in programma sabato sera: come rivelato da Sky Sport, infatti, Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira hanno lavorato in gruppo nella seduta d'allenamento odierna, andata in scena a Milanello, e sono da considerare arruolabili da Ruben Amorim per la sfida di dopodomani.