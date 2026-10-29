All'indomani della serata da incubo di San Siro, dove è arrivata la prima sconfitta in questo campionato per mano del Bologna, il Milan può quantomeno abbozzare un sorriso per i recuperi di tre giocatori chiave in vista del derby di Milano contro l'Inter in programma sabato sera: come rivelato da Sky Sport, infatti, Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira hanno lavorato in gruppo nella seduta d'allenamento odierna, andata in scena a Milanello, e sono da considerare arruolabili da Ruben Amorim per la sfida di dopodomani. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 13:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.