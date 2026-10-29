Il nuovo stadio di Inter e Milan ha finalmente un nome. L’impianto che sorgerà a San Siro si chiamerà Generali Stadium: i due club hanno siglato un accordo per il ‘naming rights’ con la compagnia assicurativa italiana. L’annuncio è stato dato oggi nel corso della presentazione del nuovo stadio al Castello Sforzesco di Milano. Sono note anche alcune informazioni sulla struttura del nuovo impianto, che sarà a catino e posizionato su un podio che lo sopraeleverà. L’esterno avrà una forma diagonale con sopra ben visibile il nome della compagnia assicurativa.

I dettagli sul nuovo stadio di Inter e Milan

Il primo anello sarà diviso in modo tale che sembri diviso in due parti, le curve avranno 11.500 posti. Nell’impianto vi saranno gli store permanenti di Inter e Milan in quello che è oggi il settore arancio. Come in tutti gli impianti moderni sarà presente un museo, con l’obiettivo di renderlo visitabile tutti giorni ad eccezione di quelli in cui vi sono le partite. In serata è atteso il comunicato ufficiale dei due club con ulteriori informazioni in merito.