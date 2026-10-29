E adesso chi giocherà in porta contro il Milan? Le ultime due prestazioni di Ivan Provedel contro Fiorentina e Venezia hanno acceso un dibattito a due giorni dalla stracittadina milanese, con Cristian Chivu che dovrà fare una scelta importante. Secondo Riccardo Trevisani, intervenuto dagli studi di Sportmediaset, ecco quale dovrebbe essere: "Penso che sia difficile tenere fuori Provedel. Mi è piaciuto tantissimo Chivu nelle dichiarazioni post-Venezia, quando ha parlato di fortuna e del brutto atteggiamento avuto durante la partita. Anche la facccia di Thuram mentre riceveva il premio di migliore in campo non era serena, di chi aveva vinto l'ottava partita in nove giornate. Insomma, qualcosa non quadra".

"Sul portiere, per quello che ha fatto Martinez e per quello che ha fatto Provedel forse opterei per la strada di chi ha giocato ieri - aggiunge Trevisani -. Pepo ha avuto varie chance, non è stato fatto fuori al primo errore e dopo alcuni ci sta di prendere un'altra strada. Se ieri avesse giocato lo spagnolo probabilmente non ci porremmo questa domanda. Ma probabilmente l'Inter non avrebbe vinto".