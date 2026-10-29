Nel campionato della continuità non contano soltanto le prestazioni spettacolari, ma anche la capacità di soffrire, come evidenzia Il Messaggero. Lo sa bene l’Inter, che espugna Venezia al termine di una gara opaca, tra difficoltà tattiche, duelli persi e rischi difensivi. Tra fortuna, con due fuorigioco millimetrici provvidenziali, e cinismo, i nerazzurri eguagliano il record di 25 punti nelle prime nove giornate dell’era Luciano Spalletti. Un risultato che permette alla squadra di avvicinarsi al derby con sette punti di vantaggio sul Milan, appaiando in vetta una sorprendente Lazio.

Numeri e criticità

Numeri da primato che sorridono a Cristian Chivu, ma non cancellano le criticità da risolvere. La difesa ha sofferto le iniziative di Adams, con Provedel decisivo e in corsa per una maglia da titolare, mentre a centrocampo la manovra è apparsa lenta e prevedibile. Le difficoltà di Sucic e Zielinski, insieme alla sostituzione all’intervallo del giovane Stankovic, hanno frenato la squadra. A tenere in piedi l’attacco è stato ancora Thuram, affiancato dalla generosità di Carlos Augusto, in attesa del ritorno di Lautaro Martinez.