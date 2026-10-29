Il derby ormai alle porte e un calendario particolarmente fitto hanno lasciato il segno sulle due squadre milanesi. L’Inter è riuscita a salvarsi a Venezia grazie a due autoreti, mentre il Milan ha incassato la prima sconfitta in Serie A, travolto dalla tripletta di Mbangula. Chivu e Amorim sono andati a dormire con stati d’animo opposti, ma per entrambi la notte potrebbe essere stata tutt’altro che tranquilla.
La peggiore della stagione
L’Inter ha agganciato in vetta la sorprendente Lazio di Gattuso, ma la prestazione offerta in Laguna è stata probabilmente la peggiore della stagione. I nerazzurri hanno rischiato persino di perdere, mostrando poca intensità e una brillantezza decisamente insufficiente. È arrivata così un’altra vittoria sofferta, dopo quella conquistata contro la Fiorentina. Il Milan, però, attraversa un momento ancora più complicato. La partita contro il Bologna rappresentava un’occasione persino più importante del derby con i cugini: una vittoria avrebbe potuto proiettare i rossoneri verso una dimensione diversa. Neppure l’ottimo momento di Cisse, autore di sette gol dall’inizio della stagione, è bastato a evitare il ko. Un secondo tempo caratterizzato da una preoccupante passività, accompagnato dai fischi di San Siro, ha compromesso tutto. Il Diavolo ha così perso immediatamente il quarto posto utile per la Champions League, allontanandosi dalla Roma e venendo superato dal Como.
Il salto di qualità, insomma, sembra ancora lontano. I numerosi infortuni, arrivati a nove con quello di Tomori, rappresentano un’attenuante, ma non possono spiegare ogni difficoltà. Alla base dei problemi rossoneri sembrano esserci anche una condizione atletica precaria e una tenuta mentale insufficiente. La squadra che nell’ultima mezz’ora contro l’Atalanta aveva rischiato di farsi rimontare si è nuovamente sciolta nel finale, finendo per soccombere davanti a un Bologna lucido e spietato. A questo punto, il derby diventa un esame da non fallire. Per l’Inter sarà il primo appuntamento di un trittico decisivo, completato dalle sfide contro Feyenoord e Como. Tre partite che serviranno a misurare le reali ambizioni nerazzurre: per superare questo passaggio non sarà sufficiente riproporre la versione vista contro Fiorentina e Venezia.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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