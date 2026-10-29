Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato del derby alla CBS. Di seguito la sua analisi: "È una partita diversa dalle altre, quando ti alleni per il derby è più speciale, non devi dire a nessuno dei compagni l'importanza della partita o che si deve concentrare per la partita, tutti sono concentrati, lavorano sodo perché è importantissimo per i nostri tifosi, per noi, è la partita che quando vinci è come se avessi vinto un trofeo. Sono molto concentrato per questa partita". Le parole riprese da MilanNews.