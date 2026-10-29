"Le partite durano 95 minuti o 100 minuti, alla fine loro hanno fatto più gol di noi, hanno fatto meglio di noi ed è per questo che hanno vinto". Mike Maignan rende merito al Bologna parlando a Milan TV dopo la brutta sconfitta incassata, a San Siro, dal Milan, la prima in campionato in questa stagione per i rossoneri.

"Dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti perché tutte le partite sono importanti - ha aggiunto il portiere francese -. Dobbiamo voltare pagina, vincere per scalare la classifica, a prescindere dall'avversario. Dobbiamo essere pronti per ogni partita. È vero che sabato c'è il derby, ma non è che se lo vinciamo o lo perdiamo avremo vinto o perso il campionato. Ci saranno tre punti in palio, c'è sempre di mezzo l'orgoglio perché il derby è così. Dovremo fare di tutto per provare a vincere la partita, come facciamo sempre".