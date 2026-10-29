Emiliano Viviano, dagli studi di Pressing, parla del successo raggiunto ieri dall'Inter in casa del Venezia, arrivato grazie a due autoreti provocate da Thuram e Carlos Augusto, nell'ambito di una gara non di altissimo livello da parte degli ospiti. 

"A volte - dice Viviano - può essere una qualità riuscire a centrare una vittoria sporca. Viene anche dopo una serie di partite disputate ogni tre giorni. I numeri in classifica sono lì... Chi in porta nel derby? Giocherà Martinez, ma io farei giocare Provedel"

Sezione: News / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 09:38
Autore: Antonio Di Chiara
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