Il Corriere dello Sport premia pochi giocatori dell'Inter nelle pagelle pubblicate questa mattina dopo la vittoria per 2-0 a Venezia. Si parte con la sufficienza per l'allenatore, Cristian Chivu, che "la porta a casa con la scossa dei cambi e un pizzico abbondante di fortuna". In porta un Provedel da 7,5, "tiene a galla i suoi con un miracolo su Lauberbach e un ottimo intervento su Adams". Male in difesa Bisseck (5), "sbanda per tutto il primo tempo". Voto 6 per Akanji e Bastoni, anche se quest'ultimo "si sacrifica in una posizione che non è e probabilmente non sarà mai sua". Nel terzetto difensivo altro 6 a Carlos Augusto, "meno incisivo e preciso rispetto alle ultime gare, ma trova comunque il guizzo vincente grazie alla dea bendata".

A centrocampo 5,5 a Diouf, che "asseconda senza grande successo il compito di puntare a ripetizione Mazzocchi". Stesso voto a Sucic, "pochi e piuttosto timidi i tentativi di infilarsi tra le maglie strette della retroguardia di Nicola". Molto meglio il subentrato Barella, "suona la carica nel secondo tempo". Puntiivo 5 a Stankovic, "fatica a trovare tempo e spazio per guidare la manovra". Meglio Calhanoglu, 6,5, "la personalità del turco aiuta tanto ad alzare il ritmo nella ripresa". Sotto la sufficienza anche Zielinski, 5,5, ancora peggio Dimarco col suo 5, "ancora lontano dal livello dell'anno scorso".

In attacco 7 a Thuram, "una delle sue classiche sgasate ha propiziato il primo autogol avversario", mentre Bonny "continua a farsi preferire negli spezzoni a gara in corso" (5,5) ed Esposito arriva al 6 ("i suoi centimetri tornano utili a Chivu nel finale"). Senza voto Spence. Nel Venezia bene Filip Stankovic col suo 6,5, ma anche Lauberbach (7) e diversi altri col 6,5 (Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason e Adams).