Adesso c'è anche il comunicato ufficiale: Inter e Milan annunciano il progetto del nuovo Generali Stadium. Di seguito la nota diffusa dai due club: "AC Milan e FC Internazionale Milano hanno svelato oggi il Generali Stadium, la loro futura casa: un nuovo stadio concepito per portare lo spirito di San Siro in una nuova era e diventare un nuovo landmark per Milano.

Più di uno stadio di calcio, il progetto rappresenta un investimento di lungo periodo sul futuro di due tra i Club più storici del calcio mondiale, una nuova casa per generazioni di tifosi e una destinazione pensata per contribuire allo sviluppo culturale, economico e urbano della città.

La presentazione segna una tappa importante di un percorso che continua a trasformare l’ambizione in realtà. Offre il primo sguardo d’insieme su uno stadio pensato per onorare l’eredità di San Siro e, al tempo stesso, per creare un’esperienza di livello mondiale per il futuro del calcio.

Il progetto nasce da una visione di lungo periodo condivisa dai Club e dalle rispettive proprietà, RedBird Capital Partners e Oaktree, parte della piattaforma di credito di Brookfield. Rappresenta un investimento strategico sul futuro di entrambe le organizzazioni: crea l’infrastruttura necessaria per sostenere risultati sportivi duraturi, aprire nuove opportunità di crescita e rafforzare la capacità di competere e vincere ai massimi livelli internazionali.

Allo stesso tempo, il progetto riflette un’ambizione più ampia: contribuire alla modernizzazione del calcio italiano e consolidare il posizionamento di Milano come una delle città europee più dinamiche, innovative e riconosciute a livello globale.

La visione architettonica porta la firma di Foster + Partners e MANICA, guidati da Lord Norman Foster, tra i protagonisti più autorevoli dell’architettura contemporanea, e David Manica, riferimento internazionale nella progettazione di stadi all’avanguardia. Legati da una collaborazione che risale al progetto del nuovo Wembley Stadium di Londra, uniscono eccellenza architettonica e competenza nella progettazione di stadi per dar vita a una destinazione radicata nell’identità di Milano e saldamente rivolta al futuro.

Generali naming partner fin dal primo giorno

Il nuovo stadio porterà il nome di Generali attraverso uno dei più grandi accordi di naming rights per stadi nello sport mondiale. Partner fin dal primo giorno, Generali - leader italiano e uno dei maggiori gruppi assicurativi e di asset management al mondo - condivide l’impegno di lungo periodo dei Club verso Milano e l’ambizione di contribuire a plasmarne il futuro, rafforzando la posizione della città sulla scena globale e creando un’eredità duratura per le generazioni a venire. Oltre ai naming rights, Generali sarà anche Official Insurance Partner di entrambi i Club, entrando a far parte dei momenti, delle emozioni e delle esperienze condivise che daranno vita allo stadio.

Pensata per Milano, destinata a diventare un nuovo Landmark

Ogni grande città è definita da luoghi che diventano parte della sua identità. Ispirato al patrimonio architettonico e alla cultura del design di Milano, il Generali Stadium è stato concepito per essere uno di questi luoghi.

Al centro del progetto c’è un elemento strutturale di grande impatto, il cui ritmo deciso richiama la tradizione ingegneristica italiana e la raffinata maestria del Duomo di Milano. La struttura a X in cemento si sviluppa dai colonnati naturalmente ventilati, attraversa la facciata e culmina nella copertura, di cui sostiene la linea caratteristica.

Gli ingressi, dalla caratteristica forma a diamante, accolgono i visitatori e creano momenti di scoperta all’arrivo, offrendo scorci sullo stadio prima di aprirsi su percorsi panoramici con ampie viste sulla città.

A coronare l’edificio è una copertura a doppia curvatura, dalla silhouette inconfondibile. Più di una dichiarazione architettonica, incornicia ed esalta le due iconiche curve, creando una potente identità visiva e integrando tecnologia fotovoltaica, ottimizzazione acustica e altre soluzioni di sostenibilità essenziali per uno stadio moderno. Ne nasce un progetto inequivocabilmente contemporaneo, ma profondamente legato al carattere, alla creatività e alla vocazione internazionale di Milano.

Custodire ciò che conta di più



L’architettura è nuova, ma l’ambizione è chiara: preservare l’atmosfera, l’emozione e il senso di appartenenza che rendono San Siro uno dei palcoscenici più iconici del calcio. Con circa 71.500 posti, il Generali Stadium è stato progettato attorno a un principio chiaro: avvicinare i tifosi all’azione e massimizzare l’intensità dell’esperienza matchday. Due grandi anelli di spalti avvolgono il campo a 360 gradi, offrendo visuali ottimali e un legame immersivo tra tifosi e terreno di gioco. Alle due estremità le curve si innalzano come imponenti pareti umane, protese verso il campo e inclinate fino a 37 gradi per amplificare atmosfera e impatto visivo.

Progettato per catturare e intensificare l’energia del pubblico, il sistema acustico dello stadio mantiene i tifosi al centro dello spettacolo e contribuisce a creare un ambiente pensato per essere tra i più coinvolgenti del calcio mondiale. Maggiore accessibilità, moderni concept di hospitality e un’ampia scelta di posti, dalle esperienze premium di livello mondiale ai settori popolari, permetteranno all’impianto di accogliere tifosi di ogni generazione, offrendo nuovi modi di vivere la partita. Il risultato è uno stadio progettato per portare i tifosi più vicini che mai ai momenti che contano di più. Uno stadio costruito per il futuro, che resta profondamente legato a tutto ciò che rende speciale San Siro: l’emozione, l’atmosfera, le indimenticabili notti europee, i grandi campioni e, soprattutto, i tifosi che ne plasmano l’anima.

Una nuova destinazione per Milano



Il Generali Stadium è concepito non soltanto come casa di AC Milan e Internazionale, ma come una delle nuove destinazioni più importanti della città. Al centro di un più ampio progetto di rigenerazione urbana di 281.000 metri quadrati, l’intervento trasformerà l’area circostante in un quartiere vivace e attivo tutto l’anno, che integrerà nel tessuto cittadino nuovi spazi pubblici, aree verdi e luoghi dedicati al tempo libero e allo shopping. Pensato per accogliere residenti, visitatori e tifosi da tutto il mondo, il quartiere offrirà occasioni per vivere i Club, la loro storia e le loro comunità oltre i giorni di partita, creando nuovi luoghi in cui ritrovarsi, relazionarsi e festeggiare. L’ambizione va ben oltre il calcio. Il progetto darà vita a una destinazione aperta tutto l’anno allo sport, alla cultura e ll’intrattenimento, pensata per contribuire all’attrattività di Milano sulla scena mondiale. La sostenibilità è parte integrante dello sviluppo, con soluzioni che comprendono ventilazione naturale, produzione di energia fotovoltaica e una serie di misure pensate per migliorare l’efficienza, ridurre l’impatto ambientale e sostenere le prestazioni operative nel lungo periodo.

Dalla visione alla realtà



La presentazione di oggi segna un nuovo passaggio fondamentale verso la realizzazione del nuovo stadio, dopo lo storico accordo raggiunto nel 2025 tra i due Club e il Comune di Milano, che ha posto le basi per la trasformazione dell’area di San Siro. Il percorso proseguirà ora attraverso le successive fasi progettuali, con l’obiettivo di avviare i lavori nel 2028 e di disputare la prima partita nella stagione sportiva 2031/32, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni.

Per AC Milan e FC Internazionale Milano, il Generali Stadium è molto più di un’opera infrastrutturale. È un investimento nell’ambizione sportiva, nelle future generazioni di tifosi e nel futuro di lungo periodo di entrambi i Club. È la piattaforma che contribuirà a sostenere la crescita, rafforzare la competitività e creare nuove opportunità dentro e fuori dal campo. Più di tutto, è un impegno verso le persone che lo riempiranno. Una nuova casa per il calcio. Una nuova icona per Milano.