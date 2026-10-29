Luca Marchegiani, negli studi di Sky Sport, ha parlato del dualismo tra i pali della porta nerazzurra in vista del derby di Milano. "Provedel non ha ancora preso il posto di Martinez, per me lui è andato all'Inter con l'ambizione di giocare io ne sono convinto. Chivu ha fatto una scelta, è vero Martinez ha fatto alcuni errori ma con lo Shakhtar è stato bravissimo", le sue parole.

"Sono due portieri affidabili e bravi - aggiunge Marchegiani -. A me Provedel piace tanto in questi anni ha maturato una capacità di essere decisivo nei momenti importanti che gli danno lo status da portiere di grande squadra".