Luca Marchegiani, negli studi di Sky Sport, ha parlato del dualismo tra i pali della porta nerazzurra in vista del derby di Milano. "Provedel non ha ancora preso il posto di Martinez, per me lui è andato all'Inter con l'ambizione di giocare io ne sono convinto. Chivu ha fatto una scelta, è vero Martinez ha fatto alcuni errori ma con lo Shakhtar è stato bravissimo", le sue parole.

"Sono due portieri affidabili e bravi - aggiunge Marchegiani -. A me Provedel piace tanto in questi anni ha maturato una capacità di essere decisivo nei momenti importanti che gli danno lo status da portiere di grande squadra".

Sezione: News / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 15:33
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.