Oggi, giovedì 29 ottobre, è una giornata storica per Milano, l'Inter e il Milan. In serata, infatti, presso il Castello Sforzesco, luogo simbolo della città, i due club presenteranno ufficialmente il progetto del nuovo stadio, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni statali, cittadine e sportive, sia italiane che internazionali.
Un progetto che non piace per nulla al Secondo Anello Verde, la parte più calda del tifo nerazzurro, che in questi minuti ha inscenato una contestazione con alcuni suoi rappresentanti esponendo, proprio fuori dal Castello Sforzesco, uno striscione con questo messaggio inequivocabile: "Luci a San Siro non le spegnerete mai". Una presa di posizione chiara, che era già stata manifestata di recente in altre occasioni.
️️ Una giornata storica per Milano, l'Inter e il Milan. In serata al Castello Sforzesco i due club presenteranno ufficialmente il progetto del nuovo stadio. Il Secondo Anello Verde, la parte più calda del tifo nerazzurro, ha inscenato una contestazione con alcuni suoi rappresentanti con una presa di posizione chiara— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 29, 2026
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 18:38 Thuram spiega il derby a Spence: "Non riesci nemmeno a sentire i compagni in campo"
- 18:23 AIC e AIAC confermano: "Ultimata raccolta firme per Galliani in FIGC"
- 18:09 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 17:55 Ballon d'Or of all time, vince il Pallone d'Oro di Cristiano Ronaldo del 2008
- 17:40 Si alza il sipario sul progetto del nuovo stadio: Marotta e Ralph presenti all'evento
- 17:26 Seba Esposito: "Esordio in Champions con l'Inter? Pio si è addormentato prima"
- 17:13 videoIl MILAN recupera 3 BIG, l'INTER nessuno. C'è una FORMAZIONE che avrebbe SENSO...
- 16:57 Napoli, doppia lesione per Lobotka: la nota medica del club
- 16:40 videoNuovo stadio, il Secondo Anello Verde: "Luci a San Siro non le spegnerete mai"
- 16:30 Verso il derby, Inter in campo per la seduta post-Venezia. I soliti cinque a parte
- 16:16 Venezia, Juan Jesus: "Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito resta solo uno slogan"
- 16:02 Football Benchmark - Inter, il valore vola a 2,1 miliardi: maxi guadagno per Oaktree. I numeri
- 15:48 Agkatsev: "Un top club di A mi voleva come vice". Inter o Milan? Lui risponde così
- 15:33 Marchegiani: "Provedel mi piace tanto, ma Martinez è ancora il titolare. Sono entrambi bravi e affidabili"
- 15:20 Anche Openda allo stadio per Lione-Inter di Women's Champions League
- 15:06 Trevisani: "Chivu mi è piaciuto. Pepo o Provedel nel derby? Il secondo"
- 14:53 Milan, Maignan: "Derby, c'è di mezzo l'orgoglio. Faremo di tutto per vincere"
- 14:40 Venezia-Inter, Calvarese: "Carlos Augusto-Sohm? Il Var non interviene e fa bene: ecco perché"
- 14:27 Ranocchia: "Inter, non ero pronto per fare il capitano. Spalletti? Un amico"
- 14:13 Chivu inquadra il derby di Milano in conferenza: fissato l'appuntamento
- 13:59 Il derby anche su Nintendo Switch 2: in Pokemon Pokopia spunta il Meazza
- 13:45 Angolo Tattico - Blocco basso e ripartenze dei lagunari, cinismo nell’ultima mezz’ora
- 13:30 L'Inter ha scelto il vice di Dario Baccin: si tratta di Simone Lo Schiavo
- 13:17 Qui Milan - Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira in vista del derby
- 13:05 L'Inter fa il pieno di punti a Venezia: arrivano gli applausi di Zanetti
- 12:51 Giraldez (all. OL Lione): "Non al meglio nel primo tempo, ma siamo soddisfatti"
- 12:39 GdS - Come sarà il nuovo San Siro: tutto ciò che si sa già
- 12:24 Il Messaggero - Tra fortuna e cinismo l'Inter eguaglia il record di punti
- 12:11 Corsi e ricorsi: un anno fa servì un autogol per vincere in Veneto
- 12:00 videoINTER, SOFFERENZA e VITTORIA: un mix che SPIAZZA
- 11:55 Inter Women ko a Lione, Sassarini: "Gare che insegnano. Fuori giocatrici importanti ma..."
- 11:43 GdS - Verso il derby: Diouf stakanovista. Esposito, due giorni per riconnettersi
- 11:30 Corsera - Le pagelle nerazzurre a Venezia: Thuram e Provedel i migliori
- 11:16 Corriere Veneto - Davanti a papà Dejan, Filip meglio di Aleks
- 11:02 Moratti: "Messi mi inviò la sua maglia. Il mio sogno proibito fu Cantona"
- 10:48 Venezia-Inter, i nerazzurri centrano due "prime volte" in una sola gara
- 10:34 Graziani: "Fallo di Carlos Augusto? Una volta, quest'anno non li hanno mai fischiati"
- 10:20 Adani: "Rigore su Sucic? O è fallo oppure ammonisci. Inter non criticabile perché..."
- 10:06 Corsera - Chivu e Amorim avranno faticato a prendere sonno
- 09:52 Provedel: "Si può vincere anche negli ultimi 10'. Derby a +7? Dico che..."
- 09:38 Viviano: "Provedel o Martinez nel derby? Ecco cosa farei. Vittorie sporche a volte sono una qualità"
- 09:24 Cesari: "Venezia-Inter, gli episodi. Orsato non contento di Pairetto"
- 09:10 Pagelle TS - Provvidenza Provedel. Bonny troppo molle, Esposito da 6,5
- 08:56 Moviola CdS - Pairetto, errori e pasticci: "Ma il cerchio magico lo salverà"
- 08:42 Pazzini: "Inter fortunata? Una gara così ci sta. Metterei Provedel nel derby perché..."
- 08:28 Pagelle CdS - Barella suona la carica. Bonny meglio da subentrato
- 08:14 Pagelle GdS - Carlos Augusto insostituibile. Dimarco a rendimento ridotto
- 08:00 Giallo a Venezia. Come l'oro: il valore di questi tre punti
- 03:30 Fallo di Carlos Augusto su Sohm, Di Canio: "Il brasiliano non tocca il pallone"
- 02:30 Materazzi già in clima derby: "Inter-Milan non si gioca, si vive"
- 01:30 Milan, Modric non si abbatte: "Derby? Positivo che arrivi subito, speriamo di reagire"
- 00:30 Carrarese, Topalovic entra e spacca: gol e assist nella vittoria sull'Arezzo
- 00:00 L'espressione di Thuram a fine partita
- 23:55 Bergomi: "A Venezia l'Inter più brutta della stagione. Vittoria fortunata"
- 23:40 Vittoria sporca dell'Inter: Jones riassume la serata del Penzo con una frase
- 23:25 Presidenza FIGC, all'orizzonte corsa a due tra Galliani e Malagò
- 23:10 Akanji: "Serata difficile, ma abbiamo portato a termine il lavoro"
- 22:55 Inter Women, serata da dimenticare in Francia: l'OL Lionnes stravince 6-0
- 22:40 Serie A, la Juve crolla in casa del Genoa. Il Napoli dilaga a Monza: 4-1
- 22:28 Zenga: "Inter, brutta partita a Venezia. Importante il riferimento al 2010 di Chivu"
- 22:14 Milan ko col Bologna, Maignan: "Ora non dobbiamo perdere la testa"
- 22:00 Milan, Amorim: "Derby? Penso che potremo recuperare uno o due giocatori"
- 21:50 Venezia, Lauberbach in conferenza: "Uniti possiamo far bene, anche contro l'Inter"
- 21:45 Venezia, Nicola in conferenza: "Non possiamo ridurre la partita a un episodio, mi interessa il percorso"
- 21:35 Chivu a ITV: "Partite così in una stagione capitano, recuperiamo per il derby"
- 21:35 Venezia-Inter, la moviola - Pairetto senza problemi, ma resta il dubbio su Bisseck-Lauerbach
- 21:26 videoVenezia-Inter 0-2, Tramontana: "Vittoria brutta, sporca e fortunata"
- 21:26 Chivu in conferenza: "Se avessi avuto 10 cambi all'intervallo avrei tenuto solo Provedel"
- 21:22 Thuram a DAZN: "Se è vero che non sono soddisfatto? Nessun problema"
- 21:19 Provedel a DAZN: "Contro di noi le altre squadre fanno la partita della vita"