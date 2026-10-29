Oggi, giovedì 29 ottobre, è una giornata storica per Milano, l'Inter e il Milan. In serata, infatti, presso il Castello Sforzesco, luogo simbolo della città, i due club presenteranno ufficialmente il progetto del nuovo stadio, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni statali, cittadine e sportive, sia italiane che internazionali.

Un progetto che non piace per nulla al Secondo Anello Verde, la parte più calda del tifo nerazzurro, che in questi minuti ha inscenato una contestazione con alcuni suoi rappresentanti esponendo, proprio fuori dal Castello Sforzesco, uno striscione con questo messaggio inequivocabile: "Luci a San Siro non le spegnerete mai". Una presa di posizione chiara, che era già stata manifestata di recente in altre occasioni. 

Sezione: Copertina / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 16:40 / Fonte: dagli inviati Christian Liotta e Carlo Alberto Gamba
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.