La vittoria sul campo del Venezia di ieri sera ha rafforzato la candidatura dell'Inter alla vittoria dello scudetto sula lavagna dei betting analyst di 888sport: come si legge su Agipronews, il bis tricolore della squadra di Cristian Chivu oggi paga 1,30 la posta. Dietro i nerazzurri c'è la Roma, vista a 5,50 su Betpassion. Nonostante la brutta sconfitta subito in casa contro il Bologna, resiste a quota 7,00 il Milan, seguito dal Como, corsaro a Torino, a 10,00. Avanza a grandi passi l’altra capolista, la Lazio di Gennaro Gattuso, ora data a 13,00; crolla, definitivamente, invece la Juventus dopo il ko di Marassi contro il Genoa: la rimonta passa da 20,00 a 35,00, con il Napoli, avversario dei bianconeri domenica allo Stadium, ancor più lontano, a 40. 

Sezione: News / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 19:07
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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