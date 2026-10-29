La moviola di Graziano Cesari a Pressing boccia la prestazione di Pairetto di Venezia-Inter. Tanti gli episodi che vengono analizzati in studio, molti dei quali non vedono i presenti d'accordo col direttore di gara.

Questi gli episodi, il primo è un rigore chiesto dall'Inter. "Sucic riceve il pallone, Helgason lo affronta, poi Pairetto fischia una punizione per il Venezia. Orsato non considera orma assolutamente falloso un contatto del genere, molto leggero. Questi rigori non li abbiamo mai visti fischiati. Al 23' protesta il Venezia per un contrasto tra Bisseck e Lauberbach. Pairetto fa segno che l'interista ha toccato il pallone. L'immagine da fondo campo ci fa vedere la posizione dei piedi. Il primo tocco è sulla pianta del piede destro e poi va sul tallone. Sono due interventi fallosi. Questo è rigore, credo che Orsato non sia assolutamente contento della prestazione di Pairetto. Oltretutto l'assistente è lì, poteva intervenire. Viene poi annullato per fuorigioco un gol a Venezia, sono millimetri, nemmeno centimetri. Nel secondo tempo ne annullano un altro ma è un fuorigioco di mezza figura. Al 79' proteste del Venezia sul gol dell'Inter per questo recupero palla di Carlos Augusto, che non tocca mai il pallone: fallo".