Stanislav Agkatsev, 24 anni, portiere del Krasnodar, la scorsa estate è stato vicino al trasferimento alla Juventus e oggi non smette di sognare un'esperienza in Serie A. Ne ha parlato lui stesso al canale YouTube 'Nobel': "È successo tutto mentre ero in vacanza. Visto che la scorsa stagione non è stata positiva per me, poiché ho subito molti infortuni e alla fine ero provato fisicamente ed emotivamente, ho deciso di spegnere il telefono per staccare totalmente. Le persone con cui ero in contatto mi fornivano aggiornamenti di tanto in tanto. Avevo chiesto loro di riferirmi solo gli aspetti essenziali: le novità, gli eventuali cambiamenti e l'andamento delle trattative. Ho cercato di non lasciarmi coinvolgere troppo per evitare delusioni nel caso in cui le cose non fossero andate a buon fine. L’interesse della Juventus era reale e concreto, ma dato che sono rimasto al Krasnodar, è evidente che non se ne sia fatto nulla. Spero nel calciomercato invernale o in quello estivo di poter compiere un passo importante per la mia carriera, ma allo stesso tempo voglio aggiungere di essere comunque felice dove sono ora".

Inter o Milan?

Non solo la Juventus, dall'Italia sono arrivate altre manifestazioni di interesse anche se il portiere non vuole svelare nulla: "Su di me c’era anche un top club di Serie A". E a domanda diretta se fossero Milan o Inter, Agkatsev se la cava con un'uscita in presa alta: "Non lo so (ride, ndr). Mi era stato solo detto che cercassero un dodicesimo, con il portiere titolare insostituibile. In realtà sarei anche stato disposto ad accettare questo tipo di ruolo".