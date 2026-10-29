Fiorentina e Atalanta si dividono la posta in palio al Franchi, chiudendo la nona giornata di campionato sul risultato di 2-2. Dopo il vantaggio firmato da De Ketelaere nel primo tempo, i viola reagiscono nella ripresa e ribaltano il risultato con Njie e Joao Mario. Nel finale, però, Zalewski spegne le speranze dei padroni di casa, trovando la rete del pareggio.

De Ketelaere sblocca la partita

L'Atalanta deve fare i conti fin dai primi minuti con i problemi fisici: Kristensen è costretto a lasciare il campo e Scalvini entra dopo appena due minuti. La Fiorentina prova ad approfittarne prendendo il controllo del gioco, ma i tentativi di Pellegrino, Jimenez e Mastantuono non impensieriscono Carnesecchi. Al 19' arriva la prima grande occasione nerazzurra, con Elmas che trova la risposta provvidenziale di Viery. La Dea cresce con il passare dei minuti e al 40' passa in vantaggio: Zalewski sfonda sulla sinistra e serve De Ketelaere, che da pochi passi firma l'1-0. Poco dopo, il belga imbecca Krstovic, fermato da un grande intervento di De Gea.

La rimonta viola e il pareggio finale

Nella ripresa la Fiorentina cambia marcia. Al 53' Jimenez mette al centro un cross perfetto per Njie, che di testa firma il pareggio. Sette minuti più tardi Joao Mario si accentra dalla sinistra e calcia verso la porta: la deviazione di Obric inganna Carnesecchi e completa la rimonta. L'Atalanta, però, non si arrende e al 74' trova il 2-2: De Ketelaere serve Zalewski, che si accentra e batte De Gea con un preciso sinistro. All'85' Brescianini ha l'occasione per riportare avanti i viola, ma Carnesecchi salva il risultato. Al Franchi finisce in parità.