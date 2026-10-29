Domani, venerdì 30 ottobre, Cristian Chivu si presenterà nella sala stampa della Pinetina per la consueta conferenza della vigilia in cui inquadrerà il derby di Milano Milan-Inter. L'appuntamento è fissato per le 14:30 e sarà visibile in diretta streaming sui canali ufficiali del Club. I lettori di FcInternews.it, inoltre, potranno seguire le dichiarazioni del tecnico romeno sul sito tramite il live testuale.