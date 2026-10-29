Domani, venerdì 30 ottobre, Cristian Chivu si presenterà nella sala stampa della Pinetina per la consueta conferenza della vigilia in cui inquadrerà il derby di Milano Milan-Inter. L'appuntamento è fissato per le 14:30 e sarà visibile in diretta streaming sui canali ufficiali del Club. I lettori di FcInternews.it, inoltre, potranno seguire le dichiarazioni del tecnico romeno sul sito tramite il live testuale. 

Sezione: Focus / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 14:13
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.