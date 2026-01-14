È Fabio Maresca l'arbitro designato per dirigere Inter-Lecce, gara valida per il recupero della 16esima giornata di Serie A. L'arbitro della sezione di Napoli ha come assistenti Passeri e Di Gioia, con Manganiello quarto uomo. In sala VAR c'è Maggioni, coadiuvato da Chiffi. L'episodio più delicato del match è il calcio di rigore revocato all'Inter (nel contatto con Bonny c'è anche il tocco del pallone da parte di Veiga), mentre è eccessivo il giallo per Thuram: il contatto non è da penalty, ma non c'è simulazione.

2' - Pierotti si invola nella metà campo dell'Inter e poi inciampa da solo e va a terra: Maresca fischia fallo di Zielinski, ma non c'era nessuna irregolarità.

17' - Thuram entra nell'area del Lecce e poi cade dopo un contatto leggero con il piede di Pierotti: non ci sono gli estremi per il rigore, ma l'ammonizione rifilata all'interista per simulazione è eccessiva.

24' - Bonny danza in area di rigore e va giù dopo lo sgambetto di Danilo Veiga, che tocca il pallone (con l'esterno destro) e la caviglia sinistra dell'attaccante dell'Inter quasi in simultanea: Maresca fischia calcio di rigore ma poi, richiamato dal VAR, decide di revocare il penalty. L'episodio non è di facile lettura per la dinamica, restano dei dubbi.

63' - Carlos Augusto scappa sulla fascia, Danilo Veiga lo atterra: fallo e giallo per il terzino del Lecce.

70' - Siebert atterra Thuram con un calcione da dietro al limite dell'area, Maresca si perde il fallo e l'ammonizione. Il VAR non interviene perché il contatto non è in area di rigore.

71' - L'Inter chiede timidamente un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Siebert, ma il contatto è con il fianco: giusto concedere il corner.

93' - Luis Henrique allontana il pallone: giallo per perdita di tempo.