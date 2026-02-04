È Matteo Marchetti l'arbitro designato per dirigere Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Ostia Lido ha come assistenti Mondin e Ceolin, con Bonacina nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR c'è La Penna, coadiuvato da Giua. I ritmi bassi favoriscono la facile direzione di gara per tutto il primo tempo, mentre nel secondo fioccano le ammonizioni e c'è qualche abbaglio in più (su tutti il giallo per Esposito). Corrette le letture nei gol di Bonny e Kulenovic, giusto annullare la rete di Prati per fuorigioco.

25' - Mkhitaryan batte una punizione alla ricerca di Acerbi, che è però in posizione irregolare: Marchetti fischia calcio di punizione per il Torino e stoppa la ripartenza di Pedersen. In questo caso l'arbitro poteva concedere il vantaggio.

34' - L'Inter sblocca la partita con l'incornata di Bonny. Il gol è regolare: il francese è tenuto in gioco da Tameze al momento del cross di Kamate.

57' - Il Torino accorcia le distanze con la rete di Kulenovic: ad inizio azione Njie resta a terra dopo un contatto con De Vrij, Marchetti fa bene a lasciar correre applicando la regola del vantaggio.

71' - Njie scappa sulla fascia in campo aperto, Sucic lo sgambetta: scatta il giallo per fallo tattico.

74' - Il Torino trova il pareggio con il colpo di testa di Prati, ma Marchetti annulla prontamente per fuorigioco su segnalazione dell'assistente Ceolin: decisione corretta e confermata dal VAR. Il centrocampista granata è oltre la linea difensiva dell'Inter (l'ultimo uomo è Esposito) con il piede sinistro nel momento in cui parte il cross.

79' - Giallo anche per Kamate: netta la trattenuta su Obrador.

83' - Esposito allarga il braccio per proteggere e far sfilare il pallone, Tameze va a terra toccandosi il volto (ma il contatto è sul petto) e Marchetti estrae il giallo: il fallo già di per sé è dubbio, ma l'ammonizione è un errore dell'arbitro.

87' - Duro intervento in scivolata di Maripan su Esposito: ammonizione anche per il difensore del Torino.