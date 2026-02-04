È Matteo Marchetti l'arbitro designato per dirigere Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Ostia Lido ha come assistenti Mondin e Ceolin, con Bonacina nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR c'è La Penna, coadiuvato da Giua. I ritmi bassi favoriscono la facile direzione di gara per tutto il primo tempo, mentre nel secondo fioccano le ammonizioni e c'è qualche abbaglio in più (su tutti il giallo per Esposito). Corrette le letture nei gol di Bonny e Kulenovic, giusto annullare la rete di Prati per fuorigioco.
25' - Mkhitaryan batte una punizione alla ricerca di Acerbi, che è però in posizione irregolare: Marchetti fischia calcio di punizione per il Torino e stoppa la ripartenza di Pedersen. In questo caso l'arbitro poteva concedere il vantaggio.
34' - L'Inter sblocca la partita con l'incornata di Bonny. Il gol è regolare: il francese è tenuto in gioco da Tameze al momento del cross di Kamate.
57' - Il Torino accorcia le distanze con la rete di Kulenovic: ad inizio azione Njie resta a terra dopo un contatto con De Vrij, Marchetti fa bene a lasciar correre applicando la regola del vantaggio.
71' - Njie scappa sulla fascia in campo aperto, Sucic lo sgambetta: scatta il giallo per fallo tattico.
74' - Il Torino trova il pareggio con il colpo di testa di Prati, ma Marchetti annulla prontamente per fuorigioco su segnalazione dell'assistente Ceolin: decisione corretta e confermata dal VAR. Il centrocampista granata è oltre la linea difensiva dell'Inter (l'ultimo uomo è Esposito) con il piede sinistro nel momento in cui parte il cross.
79' - Giallo anche per Kamate: netta la trattenuta su Obrador.
83' - Esposito allarga il braccio per proteggere e far sfilare il pallone, Tameze va a terra toccandosi il volto (ma il contatto è sul petto) e Marchetti estrae il giallo: il fallo già di per sé è dubbio, ma l'ammonizione è un errore dell'arbitro.
87' - Duro intervento in scivolata di Maripan su Esposito: ammonizione anche per il difensore del Torino.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Moviola
Altre notizie
- 00:05 videoInter-Torino 2-1, Tramontana: "Squadra sperimentale e gara prevedibile. Bravi Cocchi e Kamaté"
- 00:00 I ragazzi vanno bene
- 23:48 Inter-Torino, la moviola - Marchetti si scatena con i gialli, ma sbaglia su Esposito. Giusto annullare il gol di Prati
- 23:48 Diouf a ITV: "Sono contento se posso aiutare la squadra, queste gare non sono mai facili"
- 23:46 Diouf in conferenza: "Contento del gol e della prestazione. Tante differenze tra calcio italiano e francese"
- 23:46 Torino, Kulenovic a SM: "Meritavamo di più, peccato. Inter la più forte d'Italia? Vedremo a fine stagione"
- 23:41 Chivu in conferenza: "Critiche per la semifinale prima del derby? Non capisco un c... di calcio. Barella e Calha..."
- 23:34 Chivu a ITV: "Carlos, Acerbi, Frattesi, Bonny: per me non sono riserve quando giochi ogni tre giorni"
- 23:29 Cocchi a ITV: "Ho cercato di dare il massimo e di inserirmi in questa bellissima squadra"
- 23:28 Torino, Baroni in conferenza: "Spiace per l'eliminazione, ma ho visto cose positive. Asllani? Non parlo degli assenti"
- 23:27 Chivu a SM: "I ragazzi dell'Under 23 possono darci una mano. Il mercato è bastardo ma ho un gruppo valido"
- 23:21 Kamate a ITV: "Abbiamo dato tutto e abbiamo meritato, Chivu mi ha dato dei consigli prima del match"
- 23:16 Torino, Baroni a SM: "Soddisfatto della prestazione, la squadra è viva. Molto meglio nel secondo tempo"
- 23:15 Torino, Kulenovic in conferenza: "Contento per il gol, deluso per il risultato"
- 23:08 Bonny al 90esimo a SM: "Siamo contenti per la vittoria. Lì davanti siamo tanti e facciamo tutti bene"
- 23:08 Carlos Augusto al 90' a SM: "Siamo l'Inter e giochiamo per vincere. Kamate e Cocchi? Devono continuare così"
- 22:58 La Française des démi-finales: le reti di Bonny e Diouf regalano all'Inter le semifinali di Coppa Italia, Torino ko 2-1
- 22:57 Inter-Torino, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:57 Inter-Torino, le pagelle - Kamate sfrutta l'assist, il gol segnato da Diouf su inserimento ha un duplice significato
- 22:56 Inter-Torino 2-1, Triplice Fischio - Serata non semplice, obiettivo raggiunto: nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
- 22:55 liveIl POST PARTITA di INTER-TORINO: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:08 Inter-Torino, anche a Monza è passione nerazzurra: oltre 12 mila spettatori
- 21:58 Carbone: "I ragazzi hanno giocato con coraggio e qualità davanti a 50 mila persone. Sono pazzi"
- 20:46 Marotta: "Gennaio è un mercato di riparazione, noi non dovevamo riparare niente". E sul duello col Milan...
- 20:40 Torino, Petrachi a SM: "L'Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A. Servirà sana cattiveria"
- 20:35 Diouf a SM: "Ho già segnato in Coppa Italia, stasera voglio fare lo stesso. Felice di giocare"
- 20:34 Torino, Coco a SM: "L'Inter è forte e lo sta dimostrando, non sarà facile"
- 20:30 FOTO - Il secondo anello verde esprime solidarietà ad Emil Audero: striscione per il portiere
- 20:29 Diouf a ITV: "Felice di giocare nella miglior posizione per me, stasera non sarà facile"
- 20:25 Youth League - Gli Up&Down di Colonia-Inter: Garonetti, rientro da sogno! Che ingresso in campo per Kukulis
- 20:17 Mauro: "Juve, ora è giusto parlare di quarto posto. Sfida all'Inter? I nerazzurri avranno tutto da perdere"
- 20:05 Youth League - Estasi nerazzurra a Colonia! L'Inter gela i 50.000 tifosi di casa con due gol nel recupero, 1-3 in Germania
- 20:03 Guai per la Triestina prossima avversaria dell'Inter U23: la Guardia di Finanza perquisisce la sede, i motivi
- 19:59 Forfait dell'ultimo secondo per Chivu: Darmian messo ko da una gastroenterite, non giocherà Inter-Torino
- 19:49 Palacios torna in campo con l'Estudiantes: "Sono stato fermo a lungo in Italia, giocare di nuovo è positivo"
- 19:34 Petardo su Audero, il pm di Milano chiede i domiciliari per il 19enne arrestato ieri
- 19:20 Udinese, Inler dopo l'acquisto di Mlacic: "Conosco i giocatori che arrivano. La chiave per le big che faticano è..."
- 19:06 Stefanelli spiega il mercato dell'Empoli: "Candela è arrivato dopo il rientro all'Inter di Carboni"
- 18:52 Durante: "L'Inter non ha risolto il problema a destra. Scudetto, lo scontro diretto candida il Milan"
- 18:38 Inter-Torino, stasera la 16esima sfida in Coppa Italia: nerazzurri in vantaggio a livello di passaggi del turno
- 18:24 Sky - Inter-Torino, Chivu ancora indeciso tra Thuram e Pio: il Tikus leggermente avanti. Cocchi dal 1'
- 18:10 Palladino: "Teniamo alla Coppa Italia e proveremo a battere la Juve e passare il turno con tutte le nostre forze"
- 17:56 Inter, la semifinale di Coppa Italia è un'abitudine dal 2019-20: il dato. Il Torino manca dal 93/94
- 17:42 MediaScore Serie A, il petardo contro Audero catalizza l'attenzione social. Lautaro svetta: riferimento assoluto
- 17:28 Qui Torino, ventuno i giocatori convocati da Baroni per la sfida all'Inter di stasera: out Casadei
- 17:14 Atalanta, Carnesecchi avvisa le altre: "In Coppa Italia c'è tanta voglia di fare bene"
- 17:00 Coppa Italia, Topalovic convocato per Inter-Torino? Sul sito della Lega Serie A l'aggiornamento col suo numero di maglia
- 16:45 Olimpiadi di Milano-Cortina, Infantino a cena con Marotta e... Thohir
- 16:31 Sassuolo-Inter, settore ospiti aperto ai titolari di fidelity card non residenti in Lombardia: domani via alla prevendita
- 16:17 Capozucca: "Massolin già pronto per l'Inter? Ausilio e Baccin sono bravi, avranno fatto le dovute valutazioni"
- 16:02 Modena, Catellani: "Massolin, nessuna ingerenza tecnica dell'Inter. Bonus corposi e percentuale sulla rivendita fondamentali"
- 15:48 Udinese, Collavino: "Vincere con squadre come l'Inter dà consapevolezza. Mlacic? Giovane di prospettiva"
- 15:34 Milan, Fofana snobba la corsa sull'Inter: "L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso"
- 15:20 Due nerazzurri a Bari. Stabile: "De Vrij e Bastoni i miei modelli". De Pieri: "Grazie all'Inter e a Inzaghi per l'esordio"
- 15:05 Di Lorenzo fermo ai box per infortunio, il Napoli annuncia: "Nelle prossime ore intervento chirurgico al piede sinistro"
- 14:51 Youth League, stasera Colonia-Inter: la lista dei venti giocatori convocati da Carbone
- 14:37 Sassuolo-Inter, settore ospiti chiuso per i residenti in Lombardia: i biglietti verranno rimborsati
- 14:23 Gazzetta di Modena - Massolin-Inter, affare che entra nella storia dei Canarini: è la cessione più ricca
- 14:09 Abodi e il petardo verso Audero: "Tutto questo è inaccettabile. Quello non lo chiamo neanche tifoso"
- 13:54 PSV, il dt Stewart svela: "Perisic? Abbiamo saputo dell'Inter dalla sua agenzia, ma non è mai arrivata un'offerta"
- 13:40 Il pensiero di Rabiot: "Se non ci fosse il Milan, l'Inter farebbe il campionato da sola"
- 13:25 Sky - Coppa Italia, ampio turnover per Chivu. Ballottaggio Thuram-Esposito, possibile chance dal 1' per Cocchi
- 13:10 Inter, lancio del petardo verso Audero: multa e diffida per il club nerazzurro. La decisione del Giudice
- 12:56 Serie A, scelti gli arbitri per la 24esima giornata: Sassuolo-Inter affidata a Chiffi. Al VAR la coppia Camplone-Aureliano
- 12:42 Udinese, si ferma Davis: lesione all'adduttore della coscia sinistra per l'attaccante
- 12:28 Corsera - Inter-Torino con Esposito-Bonny? Thuram scalpita: finora è stato decisivo solo una volta
- 12:14 Inter-Torino non vale solo la semifinale di Coppa Italia. Senza rinforzi dal mercato, Chivu attende risposte
- 12:00 Il MILAN non MOLLA, l'INTER non SCAPPA. TESTA al SAS... TORINO: quanto TURNOVER in COPPA?
- 11:45 TS - Da Sommer a Mkhitaryan: le prospettive degli interisti in scadenza a giugno
- 11:30 Davis: "Scudetto all'Inter, the best. Lautaro e Akanji miglior attaccante e miglior difensore"