È Marco Di Bello l'arbitro designato per dirigere Udinese-Inter, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. Il fischietto delle sezione di Brindisi ha come assistenti Bercigli e Zingarelli, con Feliciani nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Mazzoleni, coadiuvato da La Penna. La direzione di gara scelta è permessiva e praticamente orfana di cartellini: l'unico giallo, quello rifilato a Carlos Augusto, rappresenta però un grave errore. Giusto annullare il gol di Dimarco per fuorigioco di Esposito.

12' - Lautaro protegge palla sulla fascia sinistra e riceve una spinta da dietro da Kamara: fallo evidente, Di Bello lascia correre.

20' - L'Inter passa in vantaggio con Lautaro Martinez, nessun dubbio sulle regolarità del gol: Esposito, autore dell'assist, parte in posizione regolare al momento della verticalizzazione di Zielinski.

61' - L'Inter raddoppia con Dimarco, ma questa volta il gol viene annullato per fuorigioco: Esposito, che serve l'ultimo passaggio al laterale nerazzurro, parte in posizione di offside quando parte il lancio di Carlos Augusto. Decisione corretta.

69' - Di Bello fischia calcio di punizione dal limite dell'Inter per un tocco di mano di Kabasele: la palla è in attesa e arriva dopo una deviazione del compagno a distanza ravvicinata, restano dubbi sulla decisione.

71' - Davis si invola verso la porta, Carlos Augusto interviene in maniera pulita sul pallone con una scivolata: Di Bello fischia fallo per l'Udinese e ammonisce il difensore dell'Inter, con l'Udinese che chiede addirittura l'espulsione. Abbaglio del direttore di gara.