È Daniele Doveri l'arbitro designato per Inter-Napoli, match valido per la 20esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 1 ha come assistenti Alassio e Colarossi, con Colombo quarto uomo. In sala VAR c'è Di Bello, coadiuvato da Di Paolo. Arbitraggio all'inglese per Doveri, che fischia poco o nulla ed estrae un solo giallo (oltre al rosso all'indirizzo di Conte per proteste). Giusto il richiamo del VAR e la concessione del calcio di rigore all'Inter per il contatto Rrahmani-Mkhitaryan.

9' - L'Inter passa in vantaggio con Dimarco che, servito da Thuram, buca Milinkovic-Savic con un sinistro a incrociare. Ad inizio azione c'è un recupero palla di Zelinski, che interviene in maniera regolare su McTominay: il centrocampista del Napoli atterra poi il polacco e meriterebbe l'ammonizione per dinamica da SPA, ma in questo caso il giallo non è dovuto per l'esito dell'azione con gol.

13' - Thuram sfugge via e viene bloccato da Juan Jesus con una trattenuta e uno sgambetto: manca il fallo per l'Inter e il giallo per il difensore del Napoli per azione potenzialmente pericolosa.

67' - Richiamato dal VAR dopo aver concesso il vantaggio, Doveri si presenta davanti al monitor per rivedere il contatto nell'area del Napoli tra Rrahmani e Mkhitaryan: l'armeno riceve un netto pestone sul piede sinistro dopo aver giocato il pallone, l'arbitro concede giustamente un calcio di rigore per l'Inter ma sbaglia a non ammonire il difensore del Napoli. Conte viene espulso per proteste, Calhanoglu non sbaglia e riporta in vantaggio l'Inter.

92' - Fallo tattico di Juan Jesus su Esposito: ammonizione per il difensore del Napoli.